Оточення нардепа від БПП стало власником вертолітного майданчика Януковича — ЗМІ

Довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова стала новим власником вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича в Києві.

Про це повідомляє Bihus.info.

Британська фірма "FINEROAD BUSINESS LLP", яка через ТОВ "Амадеус Ко" володіє виставковим центром "Парковий", змінила власника.

У грудні 2017 року ним став уродженець Краматорська Сергій Московський, наближений до народного депутата від БПП Максима Єфімова.

Сергій Московський працює в Німеччині директором торгового представництва українського заводу "Енергомашспецсталь".

Президентом і акціонером цього заводу є народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Максим Єфімов.

Нардеп Єфімов розповів, що 20 років знає Сергія Московського і це людина, якій він довіряє. Політик наполягає, що "Парковий" придбав саме Московський. Однак визнав, що сам планував купити комплекс з вертолітним майданчиком.

Зараз майно фірми "Амадеус Ко" заарештовано і за рішенням суду передано в управління державному підприємству "Фінансування інфраструктурних проектів". Але за 9 місяців після винесення рішення ДП так і не почало керувати КВЦ "Парковий".

До Сергія Московського фірмою "FINEROAD BUSINESS LLP" володів Яшар Ходжаєв. Це прізвище можна зустріти в справі про банк Олександра Януковича. За версією слідства він був однією з ланок злочинної схеми для легалізації викрадених грошей Януковичем.

Московський також став юридичним власником кримського бізнесу Максима Єфімова. З серпня 2017 року на нього було переписано 4 вітряні ферми, які до цього належали до корпорації "Вітряні парки України".

25% цієї корпорації належать Максиму Єфімову.

Ще одна фірма Єфімова "Домкримстрой", з земельними активами на окупованому півострові, в грудні 2017 року була переписана на Московського.

Раніше ЗМІ повідомляли, що КВЦ "Парковий" разом із вертолітним майданчиком досі можуть контролювати люди, пов’язані з екс-президентом Віктором Януковичем.

Ввечері 16 жовтня 2017 року представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві під свій контроль.

Учасники безстрокової акції вимагають повернути будівлю у державну власність, провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди, провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, а також "запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені у будівлю, почнуть приносити користь громаді".

27 жовтня представники націоналістичних сил виступили з повторною заявою, що КВЦ "Парковий" контролюється фірмою "Амадеус", причетною до "Сім'ї" Януковича.

Розслідування програми "Схеми" з'ясувало, що вказане приватне майно за рішенням суду в серпні 2017 року мало перейти не у власність, як заявляв президент Петро Порошенко, а в оперативне управління держави.

Право оперативного управління для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування і підтримання майна у належному стані суд передав держпідприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".