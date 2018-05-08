Міжбанк: гривня торгується в межах 26,23 за долар
Вівторок, 8 травня 2018, 11:10
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8 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,19-26,24 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,20-26,23 гривні;
Євро - 31,21-31,25 гривні;
Російський рубль - 0,4158-0,4167 гривні.
Нагадаємо, Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 8 травня на рівні 26,29 гривні.
Економічна правда