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Міжбанк: гривня торгується в межах 26,23 за долар

Вівторок, 8 травня 2018, 11:10
 

8 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,19-26,24 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,20-26,23 гривні;

Євро - 31,21-31,25 гривні;

Російський рубль - 0,4158-0,4167 гривні.

Нагадаємо, Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 8 травня на рівні 26,29 гривні.

Економічна правда

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