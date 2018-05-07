Рейтинг інтернет-сайтів: Facebook - єдина соцмережа у ТОП-10

У квітні 2018 року соціальна мережа Facebook.com стала єдиною соцмережею, що увійшла до ТОП-10 за популярністю серед інтернет-сайтів в Україні.

Про це свідчать дані дослідження Kantar TNS CMeter, проведеного компанією Kantar TNS, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до прес-релізу, Facebook.com посідає третє місце з охопленням аудиторії 65,38%. Лідирують інтернет-пошуковик Google.com з охопленням у 98,18%, і Youtube.com з 80,1% охоплення аудиторії.

При цьому заборонені навесні 2017 року в Україні російські інтернет-сервіси й соціальні мережі мають достатню популярність для потрапляння до ТОП-25 популярних сайтів: Vk.com (29,98%) - 11 місце, Yandex.ua (22,89%) - 13 місце, Mail.ru (20,74%) - 14 місце, і Odnoklassniki.ru (15,86%) - 23 місце.

Дані Kantar TNS CMeter, desktop інтернет-користувачі віком 14-70 років, n = 5000.

Дослідження CMeter об'єднує дані з 3 джерел: Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти. Наразі на предмет цього простежуються близько 250 сайтів, з них близько 30 з фіксацією відео. Frame-centric-лічильники встановлено не на сайті, а у фреймі банерної мережі.

Нині у дослідженні понад 2500 сайтів. User-centric-панель охоплює близько 5000 респондентів щодня, поряд зі стандартними показниками (hits, охоплення, соціально-демографічні тощо показники в усіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом.

Дані з усіх джерел об'єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат даних.