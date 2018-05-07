В Україні побільшало мільйонерів. Наймолодшому – 7 років

Доходи у розмірі понад 1 млн гривень, отримані у 2017 році, задекларували 4,063 тисяч платників.

Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає прес-служба відомства.

"Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість цьогорічних мільйонерів зросла на 16%, або на 559 осіб. При цьому один громадянин задекларував дохід у розмірі понад 1 млрд гривень", – зазначив Продан.

Як розповів очільник ДФС, найбільшу кількість мільйонерів – 2,27 тисяч платників складають громадяни віком від 45 років і вище.

Серед вікової категорії від 30 до 45 років – 1,605 тисяч мільйонерів, до 30 років – 188. Водночас наймолодшому платнику податків виповнилося 7 років (м. Черкаси), а найстаршому – 99 років (м. Київ).

"Майже 44% від загальної кількості мільйонерів перебувають на податковому обліку в Києві – 1,816 тисяч осіб. Серед лідерів також Харківська – 299, Дніпропетровська – 269, Київська – 275 та Одеська – 207 області", – повідомив Продан.

Економічна правда