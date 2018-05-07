"Приватівці" за рік вивели з "Укрнафти" понад 2 мільярди гривень - ЗМІ

ПАТ "Укрнафта" за підсумками 2017 року недоотримала 2,3 млрд гривень доходу від реалізації аміаку через різницю в фактичній ціні продажу аміаку на адресу ПАТ "Дніпроазот" і його ринкової вартості на момент продажу.

Про це свідчать розрахунки enkorr, засновані на даних фінансового звіту "Укрнафти" і котируваннях аміаку виробництва ПАТ "Дніпроазот".

Виходячи з фінансового звіту ПАТ "Укрнафта" за 2017 рік, компанія реалізувала 533 тис. т аміаку на суму 2,783 млрд грн. Таким чином, середня ціна реалізації становила 5 221 грн/т.

Ціна продажу аміаку варіювалася залежно від кварталу. Наприклад, в І кварталі 2017 року компанія продала 133,7 тис. т аміаку на суму 761,8 млн грн (середня ціна 5 700 грн/т), у ІІ кварталі - 134,1 тис. т за 871 млн грн (6 495 грн/т), в ІІІ кварталі - 128,7 тис. т за 496,9 млн грн (3 860 грн/т), в IV кварталі - 136,5 тис. т за 653,3 млн грн (4 785 грн/т).

Дані про обсяг продажу аміаку з квартальних звітів "Укрнафти" повністю збігаються з обсягом виробництва аміаку на ПАТ "Дніпроазот" за відповідні періоди за даними агентства "Хім-Кур'єр".

У 2017 році щомісяця на "ДніпроАзот" вироблялося від 42,2 тис. т (серпень) до 46,2 тис. т (жовтень) аміаку. З огляду на середні за місяць котирування аміаку за базисом EXW Дніпродзержинськ, ринкова вартість 533 тис. т аміаку становила 5,089 млрд гривень.

Таким чином різниця між ринковою вартістю реалізованого компанією аміаку і фактично отриманим напівдержавною компанією доходом від його продажу, фактично втрати ПАТ "Укрнафта" в 2017 році становили 2,306 млрд гривень.

Видання зазначає, що схема роботи "Укрнафти" з виробництва аміаку виглядає наступним чином: видобувна компанія з 2011 р. орендує цех синтезу аміаку (орендна плата в 2017 р становила 10 млн грн/місяць), поставляє туди свій газ і самостійно оплачує всі витрати, пов'язані з його виробництвом - дрібні ремонти, оплату праці тощо.

Потім аміак продається "ДніпроАзоту" і хімпідприємство направляє його далі по технологічному ланцюжку для виробництва карбаміду.

З 2003 року "Укрнафта" контролюється менеджерами групи "Приват", якій належить понад 43% акцій компанії. "Дніпроазот" також належить приватівцям.