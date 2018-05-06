Великий європейський виробник взуття відкриє 50 магазинів в Україні

Компанія Adler International, яка розвиває мережу франчайзингових магазинів взуття CCC, продала частину магазинів у Польщі та на виручені кошти планує розвивати мережу магазинів в Україні.

Про це повідомили в компанії, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Так, Adler International продав 41 магазин під брендом CCC у Польщі за 68,5 млн злотих (близько 507 млн грн).

"Відповідно до угоди, продавець (Adler International - ред.) має намір використати частину коштів, отриманих від продажу торговельної мережі, на прискорення розширення франчайзингових магазинів CCC в Україні та до 2021 року відкрити 50 нових магазинів CCC", - йдеться в повідомленні.

За інформацією комапнії, валовий прибуток торгової мережі в 2017 році становив 18,5 млн злотих (136,9 млн грн).

Компанії уклали угоду 11 квітня. За інформацією CCC, угода є наступним етапом реалізації стратегії CCC S.A. Capital Group з розвитку мережі продажів.

Компанія CCC S.A. є одним з найбільших виробників взуття в Європі, а також великим гравцем електронної торгівлі на ринку взуття в Центральній і Східній Європі. Група CCC володіє близько 1 тис. магазинів площею 550 тис. кв. м в 19 країнах Європи та за її межами, має власну фабрику з виробництва шкіряного взуття. Щорічні продажі мережі складають 50 млн пар взуття.

Акції компанії котируються на Варшавській фондовій біржі.

В Україні мережу взуттєвих магазинів польського бренду CCC розвиває львівська компанія ЦЦЦ Україна. Раніше вона заявила про плани відкрити до 15 нових торгових точок в Україні в 2018 році.