Потяги "Укрзалізниці" обладнають відеоспостереженням

Філія "Укрзалізниці" "Пасажирська компанія" вирішила придбати 100 комплектів систем відеоспостереження для установки в пасажирських вагонах.

Про це повідомляє ЦТС.

Відповідний тендер розміщений на порталі ProZorro, заявки для участі в ньому приймаються до 18 травня.

Кожен комплект повинен складатися з трьох відеокамер і монітора.

Поставка обладнання повинна відбутися до кінця поточного року. Очікувана вартість закупівлі вказана на рівні 7,5 млн гривень з ПДВ.

Аукціон з тендером намічено провести 25 червня.

Відповідно до тендерної документації, відеореєстратор системи відеоспостереження повинен бути здатний приймати сигнал у здатності як мінімум Full HD (1080 пікселів по висоті) і з частотою - 25 кадрів в секунду. Безперервний час роботи - не менше 360 годин.

При цьому сама відеокамера комплекту поставки повинна знімати з роздільною здатністю 720 пікселів по висоті, мати захист від вібрації.

Кожен комплект повинен бути забезпечений 7-дюймовим TFT-монітором, двома жорсткими дисками ємністю від 1 Тб зі швидкістю роботи 6 Гб/с.