Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку втрачає позиції

П'ятниця, 4 травня 2018, 12:19

4 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 12:15 встановилися на рівні 26,33-26,36 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,33-26,36 гривні;

Євро - 31,51-31,54 гривні;

Російський рубль - 0,4155-0,4163 гривні.

Нагадаємо, 3 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,20-26,23 гривні за долар.

Економічна правда

міжбанк валюта
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку дещо знизилась 3 травня 2018, 17:35
НБУ купив 226 мільйонів доларів через систему Bloomberg Matching 3 травня 2018, 12:10
Міжбанк: на відкритті торгів курс гривні знижується 3 травня 2018, 11:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті