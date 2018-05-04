Гривня на міжбанку втрачає позиції
П'ятниця, 4 травня 2018, 12:19
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4 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 12:15 встановилися на рівні 26,33-26,36 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,33-26,36 гривні;
Євро - 31,51-31,54 гривні;
Російський рубль - 0,4155-0,4163 гривні.
Нагадаємо, 3 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,20-26,23 гривні за долар.
Економічна правда