Аеропорт "Жуляни" розширить термінал "А" через зростання пасажиропотоку

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського намір розширити термінал "А" з метою обслуговування зростаючого пасажиропотоку.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив глава ради директорів аеропорту Денис Костржевський.

"У найближчі кілька років ми прогнозуємо зростання пасажиропотоку, і з цим пов'язана нова масштабна реконструкція, яку веде в аеропорту компанія "Майстер-Авіа" (управляє аеропортом – Ред.). У 2019 потужності аеропорту на приліт і на виліт будуть збільшені вдвічі", - сказав він.

За його словами, дотепер переобладнано і збільшено зону прильоту міжнародних рейсів, а в середині травня цього року в аеропорту починається масштабна реконструкція міжнародного терміналу "А".

"Раніше аеропорт використовував термінал "D" тільки для обслуговування внутрішніх рейсів. На жаль, внутрішній пасажиропотік значно скоротився, практично зійшов нанівець. Було прийнято рішення переобладнати частину потужностей для обслуговування пасажирів, що прилітають міжнародними рейсами. Точну вартість реконструкції я назвати не можу, оскільки ми в процесі, це приблизно 20 млн гривень", - сказав Костржевський.



Він додав, що вже побудовано дві галереї, які з'єднали термінали "D" і "А", збільшено кількість стійок паспортного контролю вдвічі, значно збільшено площу для перебування пасажирів, удвічі збільшено кількість стрічок видачі багажу.

"До терміналу "А" планується прилаштувати додаткові площі, близько 9 тис. кв. м, що дозволить вдвічі збільшити кількість стійок реєстрації - до 40. Також вдвічі збільшиться кількість стійок паспортного контролю, пунктів авіабезпеки. В результаті кількість одночасно обслуговуваних пасажирів зросте в 2,5 раза. Зараз це близько 700 пасажирів на годину, в планах довести до 1,5 тис.", - сказав Костржевський.

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) за кількістю рейсів і пасажиропотоку посідає 2-ге місце в Україні.

В аеропорту розташовані три термінали загальною площею 21 тис. кв. м. Окремий термінал для бізнес-авіації - "В" - входить до системи FBO. ЗПС аеропорту дозволяє приймати повітряні судна типу B-737, A-320.

У першому кварталі 2018 року аеропорт обслужив 442 тис. пасажирів, що на 50,4% більше, ніж в першому кварталі 2017 року. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, - 423,9 тис., на внутрішніх рейсах - 18,1 тис. пасажирів.