Кожна депутатська родина в середньому володіє 6 компаніями — дослідження

Зі 423 народними депутатами та їхніми родинами пов'язано 2423 юридичні особи.

Про це йдеться у дослідженні ГО "Антикорупційний штаб".

Тобто, в середньому одна депутатська родина володіє чи співволодіє шістьма компаніями.

На думку експертів, депутати інвестують у вибори, щоб після обрання не лише "відбити" витрачені гроші, а й заробити в рази більше.

Один з найпоширеніших способів відпрацювати інвестовані у виборчу кампанію кошти — перемоги на публічних закупівлях.

"Так, за останній рік депутатські родини виграли 12,5 тисячі тендерів на загальну суму понад 4 мільярди гривень", — йдеться у дослідженні.

Також повідомляється, що три чверті публічних закупівель виграють компанії, що належать екс-регіоналам.

"Серед топ-10 нардепів, які заробляють на закупівлях найбільше: Степан Івахів — 1,6 млрд грн, Олексій Білий, В’ячеслав Богуслаєв та Юлія Льовочкіна близько 450 млн кожен, також по 200 млн заробили Олександр Герега, Максим Єфімов та Сергій Льовочкін", — додають у "Антикорупційному штабі".

Там також сподіваються, що результати їхніх досліджень стануть у нагоді працівникам Генпрокуратури та НАБУ.

У ГО уточнюють, що в дослідженні йдеться не про прямі заробітки депутатів, а про суми тендерів, виграних компаніями, які депутати вказали у своїх деклараціях. Дані суми можуть не бути безпосереднім заробітком самих народних депутатів.

Крім того, частка власності депутатів у компаніях, зокрема акціонерних, може бути частковою.

Економічна правда