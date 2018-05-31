Гривня на міжбанку стабілізувалася
Четвер, 31 травня 2018, 17:10
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31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,11-26,13 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,11-26,13 гривні;
Євро - 30,42-30,44 гривні;
Російський рубль - 0,4189-0,4195 гривні.
Нагадаємо, 31 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 26,11-26,13 гривні за долар.
Економічна правда