У Києві вчергове перенесли аукціон з будівництва метро до Виноградаря

"Київський метрополітен" через відсутність пропозицій вже в п'ятий раз переніс аукціон на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії, яка повинна з'єднати станцію "Сирець" і Виноградар.

Про це свідчить тендерна пропозиція, оприлюднена в системі ProZorro, передає delo.ua.

Спочатку аукціон мав відбутися 27 березня, проте пізніше переносився - спочатку на 7 травня, потім - на 29 травня, 19 червня і 4 липня.

Відповідно до нинішньої інформації, аукціон відбудеться 15 серпня. Період подачі тендерних пропозицій - до 10 липня.

При цьому знизилася орієнтовна ціна закупівлі - якщо спочатку заявлялася вартість в 6,322 млрд гривень з кроком в 0,5%, то зараз рішенням тендерного комітету заявлена ​​ціна закупівлі - 5,993 млрд гривень.

Згідно з проектом, планується побудувати ділянку від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ( "Мостицька", "Проспект Правди") і ділянкою вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (перша черга будівництва).

Сума тендерного забезпечення, як і мінімальний крок ціни, становить 31,6 млн грн.

У Київському метрополітені розраховують, що переможець конкурсу побудує необхідну частину метро за три роки - до квітня 2021 року.

Як повідомлялося раніше, депутати Київської міської ради заклали в бюджет міста на будівництво метро на Виноградар 2,5 млрд грн.

Ще в березні депутати Київради надали дозволи на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП "Київський метрополітен" під будівельні майданчики для прокладки метро на Виноградар.