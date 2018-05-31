До 2030 року число електромобілів в світі зросте більш ніж в 40 разів

До 2030 року число електромобілів на дорогах світу досягне 125 млн одиниць за базовим сценарієм, однак швидкість переходу на них буде багато в чому залежати від державної політики в різних країнах.

Про це йдеться в опублікованому в середу прогнозі Міжнародного енергетичного агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується, в 2017 році кількість електромобілів у світі підскочило на 54% - приблизно до 3,1 млн машин.

При найбільш оптимістичному сценарії, якщо світ буде активніше боротися зі змінами клімату і автомобілебудівні концерни зможуть швидше добитися економії масштабу при виробництві електромобілів, їх загальна кількість до 2030 року може зрости і до 220 млн машин.

Разом з тим електродвигуни на автотранспорті в найближчі два десятиліття не зможуть витіснити традиційні двигуни внутрішнього згоряння.

Раніше повідомлялося, що електромобілі можуть стати дешевшими за автомобілі з двигуном внутрішнього згорання до 2025 року.

Економічна правда