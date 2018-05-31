Американська компанія російського екс-нардепа обіцяє інвестувати в Україну

Американська компанія Trident Acquisitions, створена екс-нардепом російської Держдуми Іллею Пономарьовим, вийшла на IPO і збирається інвестувати в Україну.

Про це засновник компанії написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора нарешті на повну силу був запущений проект, над яким я працював останні чотири роки - з того моменту, як для мене виявилася закрита Росія. Вчора створена мною з моїми друзями і партнерами два роки тому компанія Trident Acquisitions зробила IPO на біржі NASDAQ (під символом TDACU)", - написав він.

Відзначається, що Trident Acquisitions Corp. - компанія, зареєстрована в США для здійснення інвестицій в природні ресурси, перш за все газ і нафту, Східної Європи (Україна, Польща, Румунія) та Чорноморського басейну за рахунок продажу своїх акцій інвесторам.

За словами Пономарьова, Trident Acquisitions - спеціальна інвестиційна компанія (SPAC), яка спочатку була створена як та, що торгується публічно.

На відміну від інвестиційних фондів, які створюються на певний термін і зазвичай купують окремо кілька пакетів акцій в інших приватних компаніях без їх перетворення, Trident шукає одне підприємство, з яким він повинен здійснити злиття, вивести тим самим останнє на біржу, щоб потім вже об'єднана компанія почала інвестувати в конкретні проекти розвитку.

"Зараз всі зібрані нами гроші депоновані на рахунку компанії, але не можуть бути використані ні для чого іншого, крім як здійснення інвестицій", - зазначив він.

За словами засновника, основна ідея Trident - принесення американського капіталу і технологій в східноєвропейські проекти природних ресурсів, фінансова підтримка набуття регіоном енергетичної незалежності. Пріоритетна увага Trident приділятиме проектам на території України.

"Я переконаний, що сучасна Україна - одна з найбільш економічно недооцінених країн світу. Війна з Росією, відсутність розвинених інвестиційних механізмів і внутрішнього фондового ринку відсікають від країни цілий пласт інвесторів, які могли б принести в національну економіку значущі інвестиційні ресурси", - зазначив Пономарьов.

За словами засновника, Trident стане першою компанією, що торгується на NASDAQ, що спирається переважно на український промисловий потенціал, і може стати найбільшим промисловим інвестором, що прийшли в країну з часів Майдану.

"І так - під час презентації компанії інвесторам ми багато говорили з міжнародними фінансовими структурами про їх погляді на проблеми країни, і не вірте скептикам - люди готові ризикувати грошима, не дивлячись ні на які війни, коли бачать зрозумілі їм механізми інвестування і відсутність у менеджменту порочних олігархічних зв'язків. А для України, в свою чергу, зараз немає нічого важливішого за іноземні інвестиції, і з політичної, і з економічної точки зору", - резюмував він.

Детальніше про плани компанії читайте найближчим часом в інтерв'ю з Іллею Пономарьовим на ЕП.

Економічна правда