Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійок, встановивши його на 31 травня на рівні 26,13 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1755 гривні.

Нагадаємо, 30 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10-26,13 гривні за долар.

Економічна правда