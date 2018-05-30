В Україні на аукціоні продадуть арештований російський Boeing

Система електронних торгів арештованим майном, яка підпорядковується Міністерству юстиції, оголосила про продаж арештованого російського літака Boeing D737/524.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СЕТАМ.

Стартова ціна становить 35,99 мільйонів гривень.

Літак арештували за борги російської авіакомпанії "Трансаеро" за обслуговування та стоянку у міжнародному аеропорту "Київ". Борг складав 625 тисяч доларів.

Згідно з інформацією директора СЕТАМ Віктора Вишньова, це один з перших лотів, виставлених у системі приватним виконавцем.

"Це дуже вигідна пропозиція як для вітчизняних, так і для іноземних авіакомпаній. Літак вже в Україні, відсутні транспортні витрати", — повідомив Вишньов.

Згідно з повідомленням, остання дата експлуатації літака — жовтень 2015 року.

Економічна правда