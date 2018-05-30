Автогаз продовжує дорожчати

У період з 29 по 30 травня ряд автозаправних мереж підвищили ціни на автогаз.

Про це повідомляє enkorr.

У мережі UPG автогаз подорожчав на 20 коп./л, - до 13,00 грн/л.

На станціях "Рур груп" і Jazz Oil вартість ЗВГ зросла на 10 коп./л - до 13,39 грн/л і 12,99 грн/л, відповідно.

AMIC, "Авіас", "Укрнафта", "БРСМ-Нафта" і Mango підвищили ціни на автогаз на 1-10 коп./л.

Середня ціна ЗВГ по Україні 30 травня становила 13,26 грн/л (+2 коп./л).

Нагадаємо, автогаз стабільно дорожчає вже більше двох місяців поспіль.

Економічна правда