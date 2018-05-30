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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Середа, 30 травня 2018, 09:13

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 30 травня на рівні 26,09 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,16 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1664 гривні.

Нагадаємо, 29 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10-26,12 гривні за долар.

Економічна правда

гривня НБУ
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