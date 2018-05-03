"Нафтогаз" призначив топ-менеджера Григоришина головою "Укртрансгазу"

Тимчасово виконуючим обов'язки президента оператора ГТС - ПАТ "Укртрансгаз" - призначений Андрій Хоменко замість Мирослава Химка, повноваження якого припинені.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Відповідне рішення єдиний акціонер "Укртрансгазу" прийняв 27 квітня.

Хоменко є віце-президентом компанії по закупках, в 2008-2011 роках він очолював НПК "Зоря-Машпроект", після чого працював радником в дирекції представництва групи "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.

У 2013-2015 роках Хоменко обіймав посаду генерального директора в дирекції ТОВ "Енерджі Стандарт Індастріз", після цього - працював радником гендиректора ПАТ "Сумське НВО", з кінця 2017 року перейшов в "Укртрансгаз".

Як пізніше уточнили в прес-службі "Укртрансгазу", Хоменко приступив до виконання службових обов'язків з 27 квітня.

Повноваження в.о. президента компанії Мирослава Химка припинені у зв'язку із закінченням терміну дії його контракту.

"Мій контракт завершився ще в грудні, але була домовленість з керівництвом "Нафтогазу", що до завершення опалювального сезону 2017/2018 я продовжу виконувати обов'язки керівника "Укртрансгазу". Зрозуміло, що зміна керівництва в "Укртрансгазі" посередині сезону пікового споживання газу країною могла спровокувати додаткові ризики для роботи ГТС", - прокоментував Химко.

На ринку Хоменко сприймається як "людина бізнесмена Костянтина Григоришина", на підприємствах якого він працював кілька років.

За даними ЕП, торішнє рішення про призначення Хоменка було прийнято Коболєвим за рекомендацією неофіційного керуючого бізнесом Григоришина Артема Ніца.

Економічна правда