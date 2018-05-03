В Україні розшукують тисячі неплатників аліментів

З початку року з неплатників аліментів державними виконавцями стягнуто 1,1 млрд гривень аліментів.

Про це повідомила заступник міністра юстиції України Світлана Глущенко, передає урядовий портал.

"З них 355 млн гривень стягнуто завдяки застосуванню встановлених законом обмежень", - заявила Глущенко.

За її словами, з 6 лютого, державними виконавцями винесено 118,14 тисяч постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, 119,231 тисяч - у праві керувати авто, 119,116 тисяч - у праві користування зброєю, 119,12 тисяч постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання.

Також судом винесено 528 постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Крім того, через несплату аліментів у розшук оголосили 8,778 тисяч українців.

"На даний момент на виконанні перебуває 497,1 тисяч виконавчих документів про стягнення аліментів. При цьому з початку року ця кількість зменшилась на 34,6 тисяч документів, тобто на 6,5% у порівнянні з початком року", - зазначила заступник міністра.

Нагадаємо, 6 лютого набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який Верховна Рада ухвалила торік у грудні.

Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців.

Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві керування авто, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і "суспільно корисні роботи" для порушника.

Раніше Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які не сплачують аліменти.

Читайте також Без авто, розваг і відпочинку: що чекатиме на батьків, які не хочуть сплачувати аліменти

Економічна правда