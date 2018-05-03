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Міжбанк: на відкритті торгів курс гривні знижується

Четвер, 3 травня 2018, 11:05

3 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:45 встановилися на рівні 26,17-26,2 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,17-26,2 гривні;

Євро - 31,42-31,45 гривні;

Російський рубль - 0,4127-0,4134 гривні.

Нагадаємо, 2 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,17 гривні за долар.

Економічна правда

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