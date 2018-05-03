Міжбанк: на відкритті торгів курс гривні знижується

Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди Кілька років тому Арсен Аваков повідомив про арешт 2,6 млрд грн на рахунках банку Олександра Януковича. Як з'ясувала ЕП, ці гроші з банку вже зникли.

"Продам нирку". Скільки коштує людське тіло В Україні налічується понад 1 тис осіб, які потребують пересадки нирки, 45 хворим потрібна пересадка печінки. Попит породжує пропозицію. Які органи пропонують на продаж українці і за якими цінами, досліджувала ЕП.