Міжбанк: на відкритті торгів курс гривні знижується
Четвер, 3 травня 2018, 11:05
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3 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:45 встановилися на рівні 26,17-26,2 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,17-26,2 гривні;
Євро - 31,42-31,45 гривні;
Російський рубль - 0,4127-0,4134 гривні.
Нагадаємо, 2 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,17 гривні за долар.
Економічна правда