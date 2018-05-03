Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися
Четвер, 3 травня 2018, 09:00
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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 3 травня на рівні 26,15 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,4 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,2186 гривні.
Нагадаємо, 2 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,17 гривні за долар.
Економічна правда