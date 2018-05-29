В Україні можуть випускати китайські трактори

Український бізнесмен Василь Хмельницький має намір створити спільне українсько-китайське виробництво тракторів в Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вже підписаний контракт на 4 млн доларів, в наступному році очікується підписання угоди на 20 млн доларів.

"Китайці кажуть: "Ми вам будемо поставляти продукцію, і якщо побачимо, що у вас великий ринок, є попит, ми готові частково цю продукцію виробляти в Україні", - розповів бізнесмен.

Хмельницький вважає, що в майбутньому частка української участі в цьому виробництві може вирости до 30-50%.

Попередньо українці і китайці домовилися про будівництво цехів великовузлового складання китайських тракторів, однак прогнозують повну збірку техніки.

"В Україні є щорічний попит на 20 тис тракторів. Виробляти тут 1 тис тракторів на рік - це точно цікаво. А потім відкриється і європейський ринок", - сказав він.

Економічна правда