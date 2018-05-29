Coca-Cola вперше за 125 років випустила алкогольний напій

фото: cocacola.co.jp

Виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola вперше за 125 років випустив алкогольний напій.

Про це пише "ВВС Україна".

Він вже з'явився у японських магазинах у понеділок. Напій лише з лимонним смаком, його вміст спирту від 3% до 7%. Повідомляється, що під час створення напою орієнтувалися на молодих споживачів, особливо на жінок.

За традицією компанії, рецепт тримають у суворій таємниці. Наразі у Японії має велику популярність напій Чухай - газована вода з ароматизаторами, до якої додали місцевий алкогольний напій сьотю. Чухай також продають у банках і в ньому від 3% до 8% спирту.

У Coca-Cola кажуть, що алкогольні напої поки планують випускати лише в Японії.

Чухай реалізують на ринку як альтернативу пиву. Напій став дуже популярним серед жінок.

У листопаді аналітик Wells Fargo Бонні Херцог сказала, що Coca-Cola може вийти на ринок алкогольних напоїв "у преміальних сегментах ринку, таких як крафтові напої для дорослих".

Японські компанії з виробництва алкогольних напоїв Kirin, Suntory та Asahi виробляють різні види цього напою і продовжують експериментувати з його смаком. Найпоширеніші ароматизатори в таких напоях - цитрусові, наприклад, грейпфрут або лимон.

У 1990-х роках подібні британські бренди - Hooch, Reef, Smirnoff Ice та Bacardi Breezer - стали дуже популярними. Але реакція на них була суперечливою. Такі напої викликали побоювання, що вони заохочуватимуть молодь вживати алкоголь у великій кількості.

Coca-Cola, помітивши, що молоде покоління серйозно ставиться до свого здоров'я і, відповідно, купує менше газованих напоїв із великою концентрацією цукру, вже не перший рік купує компанії, що виробляють воду у пляшках і чай.

Нагадаємо, американська компанія Coca-Cola за 25 років присутності на українському ринку станом на кінець 2015 року інвестувала 490 мільйонів доларів.