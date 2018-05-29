Україна підпише контракт на поставку урану в РФ

Росія і Україна найближчим часом підпишуть контракт на 2018 рік на постачання уранової сировини з України в Росію.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфаксу" генеральний директор АТ "Міжнародний центр зі збагачення урану" Гліб Єфремов.

Україна збагачує свій урановий концентрат на потужностях МЦЗУ, учасником якого є. Щорічно країна в рамках проекту поставляє близько 80 тонн уранового концентрату.

"І підписання, і виконання [контракту] відбудеться найближчим часом. Ми включили обсяг, який передбачений для поставки в Україну в поточну виробничу програму. Зараз ми чекаємо від України його підписання, з нашого боку підписаний контракт на поточний рік вже направлений українській стороні" , - сказав він.

Фізична поставка матеріалу очікується в III-IV кварталах 2018 року, додав Єфремов.

За словами топ-менеджера, Україна дотримується графіку платежів, "робота йде в штатному режимі, графіки платежів України за паливо відповідають запланованим контрактним зобов'язанням".

МЦЗУ створений в 2007 році на базі Ангарського електролізного хімкомбінату (входить до "Росатому") з метою надання послуг зі збагачення урану неядерним державам.

Збагачений уран використовується для виготовлення тепловиділяючих збірок (твелів) і поставок ядерного палива в країни-акціонери.

Інтерфакс-Україна