Forbes опублікував рейтинг найдорожчих компаній світу
Уже восьмий раз поспіль Apple опиняється найдорожчою компанією світу за версією Forbes.
Про це пише techtoday.
Журнал днями опублікував свій щорічний рейтинг найбільш грошовитих фірм. Цього року представники IT-сфери не лише зайняли перше місце, а й окупували першу п’ятірку списку.
Apple у 2018 році оцінили в 182,8 млрд доларів, що на 8% більше, ніж роком раніше. Друге місце в десятці найдорожчих компаній дісталося Google, яка за рік подорожчала відразу на 30% і нині оцінюється в 132,1 млрд доларів. Третій рядок дістався Microsoft, капіталізація якої зросла на 21% і становить 104,9 млрд доларів.
Перша п’ятірка найдорожчих компаній за версією Forbes повністю складається з представників IT-галузі – її замикають Facebook (94,8 млрд доларів) і Amazon (70,9 млрд доларів).
Цікаво, що один з головних вендорів мікрочіпів на планеті – компанія Intel – пробитися в десятку лідерів не зміг.
Попри зростання вартості бренду на 9%, компанія зайняла 14 місце з капіталізацією в 34,1 млрд доларів. Майже відразу йдуть Cisco і IBM, які розташувалися 16 і 17 рядках. При цьому IBM подешевшала цього року на 4%.
Китайські компанії також впевнено нарощують свої капітали. Huawei зайняла 79 позицію, піднявшись цього року на 15% – до 8,4 млрд доларів.
Замикають "Топ-100" найдорожчих компаній PayPal і Dell, які подорожчали на 33% і 18% відповідно і зайняли 98 і 99 позиції.