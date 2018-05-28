Ціни на нафту продовжують падіння: Brent повернулася до 75 доларів

Нафта в понеділок продовжує падіння, оновлюючи мінімуми з початку травня, оскільки учасники ринку побоюються, що ОПЕК в червні може збільшити видобуток.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Котирування липневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:05 опустилися на 1,35 долара (1,77%) - до 75,09 долара за барель.

Нафта WTI з поставкою в липні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці у понеділок подешевшала на 1,66 долара (2,45%) - до 66,22 долара за барель.

За підсумками минулого тижня Brent втратила 2,6%, WTI - 4,9%, падіння стало першим за місяць. У п'ятницю котирування Brent зменшилися на 2,35 долара (3%), до 76,44 долара за барель, найнижчого рівня з 8 травня, тоді як вартість WTI опустилася на 2,83 долара (4%), до 67,87 долара за барель - мінімуму з 1 травня.

За різними оцінками, ОПЕК+ може наростити видобуток від 300 тис. барелів на добу (б/д) до 1 млн б/д.

"Червневе засідання ОПЕК заслуговує найпильнішої уваги, і до нього ми побачимо боротьбу "яструбів" і "голубів" за позицію на ринку", - заявив глава служби аналізу нафтогазового ринку в Oil Price Information Service Том Клоза.