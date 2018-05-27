"Укрзалізниця" закупила у фірми Ахметова сталі на 1,7 мільярда

Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" 22 травня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ "Метінвест-СМЦ" про закупівлю сталі на загальну суму 1,69 млрд гривень.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані у системі "Прозорро".

Цьогоріч фірма олігарха Ріната Ахметова поставить:

52 тис т рейок Р-65 категорії І довжиною 25 м із загартованою поверхнею кочення зі сталі К76Ф по 29 001 грн./т,

543 т рейок Р65 категорії І довжиною 25 м із загартованими поверхнею кочення та бічними гранями головки для криволінійних ділянок колії зі сталі К76Ф по 30 548 грн./т,

4 тис т підкладок роздільного скріплення 1КБ-65 зі сталі Ст4пс по 33 576 грн./т,

64 підкладки роздільного скріплення 1КБ-50 зі сталі Ст4пс по 33 576 грн./т,

687 рейкових накладок 1Р65 зі сталі К54 по 33 576 грн./т.

Такі рейки із загартованими поверхнею кочення та бічними гранями головки виробляє ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" Ахметова.

Наприкінці 2017 року "ЦЗВ" замовляв їх у "Метінвест-СМЦ" по 27 203-27 622 грн./т, що на 11% дешевше від нинішньої тендерної ціни.

На стільки ж проти листопада 2017 року подорожчали рейки із загартованою поверхнею кочення, які тоді коштували 26 240 грн./т, і підкладки 1КБ-65, які тоді коштували 30 384 грн./т.

Із грудня 2017 року ціна сталі на Лондонській біржі зросла на 13% – від 310 доларів до 351 доларів долара за тонну.

Сума угод на 0,007% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 1,69 млрд гривень.

Єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ "Металоцентри Комекс" Олексія Буряка на чолі з Вячеславом Рябчуном, причому ніхто не знижував ціни під час аукціонів.

Фірма вийшла на тендери залізниці з продукцією заводу "Азосталь", що належить тій же самій групі "Метінвест" Ріната Ахметова, з якою "Комекс" і "конкурував" на тендері.