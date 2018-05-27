Товарообіг між Україною та Болгарією зріс на третину

Товарообіг між Україною та Болгарією зріс на 37% у першому кварталі 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Про це заявив президент Петро Порошенко за результатами переговорів з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим у суботу, повідомляє "Укрінформ".

"На 37% виріс наш товарообіг у першому кварталі 2018 року", - сказав президент.

За результатами зустрічі сторони домовилися провести у другій половині року засідання спільної Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Така зустріч відбудеться вперше за 8 років.