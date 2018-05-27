Енергокомпанії незаконно залишаються у зоні впливу Міненерго – Ковальчук

Компанії "Укренерго", "Енергоатом", "Гідроенерго", "Укрінтеренерго" і "Регіональні електричні мережі" залишаються у зоні впливу Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Про це в інтерв'ю DT.UA сказав в.о. голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Майже рік минув після вступу в силу нового Закону "Про ринок електричної енергії". А "Укренерго", "Енергоатом", "Гідроенерго", "Укрінтеренерго" і "Регіональні електричні мережі" залишаються у зоні впливу одного органу управління, одного власника — Міністерства енергетики та вугільної промисловості, що виключено законом", - сказав Ковальчук.

За його словами, без анбандлинга (поділу) сертифікацію компанії не підтвердить Енергоспівтовариство.

"Поділ власності — головна вимога. Це базова суть цієї моделі ринку. Щоб не було залежності виробників, постачальників електроенергії і ОСП. Незалежність оператора системи передачі є ключовою. Як і незалежність регулятора", - зазначив співрозмовник.

"Без цих двох факторів енергоринок неможливий. На сьогоднішній день ми спостерігаємо потенційну залежність регулятора та оператора системи передачі. Ці два чинники однозначно повинні бути повністю усунені до липня 2019 року", - додав він.

Нагадаємо, закон "Про ринок електричної енергії" набрав чинності 11 червня 2017 року після офіційного оприлюднення його тексту в газеті "Урядовий кур'єр".