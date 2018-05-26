Федерація футболу продає квитки на фінал ЛЧ через спекулянтів — ЗМІ

Федерація футболу України реалізує свою квоту квитків на фінал Ліги чемпіонів за допомогою спекулянтів, які в кілька разів завищують ціни.

Про це пише спортивне видання Sport Arena.

На цих квитках стоїть позначка FFU, тоді як на квитках, які реалізовувала УЄФА у вільний доступ — General Public. Квитки за квотою Реала і Ліверпуля позначаються назвами клубів, відповідно.

Як стало відомо виданню, продавати квитки таким чином - це ініціатива деяких чиновників федерації.

Також, журналіст Роман Бебех на своїй сторінці в Twitter повідомив, що вищевказані квитки були забрані з дитячої квоти.

Анонсую ще один квитковий скандал сьогодні. Квитки забрали з квоти дітей, які марили цим фіналом — Роман Бебех (@roman_bebekh) 26 мая 2018 г.

"Анонсую ще один квитковий скандал сьогодні. Квитки забрали з квоти дітей, які дуже хотіли побувати на фіналі", - написав журналіст.

Крім того, віце-президент Динамо Олексій Семененко запропонував журналісту програми "Схеми" Михайлу Ткачу квиток на фінал ЛЧ за "позитивний матеріал" про клуб.

У фіналі Ліги чемпіонів 26 травня в 21:45 на НСК "Олімпійський" зіграють мадридський "Реал" і "Ліверпуль".