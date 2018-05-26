Компанії наростили капітальні інвестиції на 40% — Держстат

Капітальні інвестиції в Україні в січні-березні 2018 року зросли на 37,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, в першому кварталі 2018 року освоєно 89 млрд грн капітальних інвестицій (без урахування тимчасово окупованих Криму, Севастополя і частини зони проведення ООС), що на 37,4% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017 року.

У регіональному розрізі найбільше збільшення капінвестицій в першому кварталі 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зафіксовано в Донецькій (в 2,3 рази), Чернігівській (вдвічі), Житомирській (на 64,6%) областях і Києві (на 61,1%).

Згідно з статистикою, капітальні інвестиції за звітний період зменшилися в Луганській (на 23,9%), в Чернівецькій (на 0,5%) областях.

У галузевому розрізі найбільше зростання капінвестицій в першому кварталі поточного року зафіксовано на підприємствах інформації та телекомунікацій - вдвічі, фінансової і страхової діяльності - на 80,2%, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 69,3%.

При цьому в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування падіння капінвестицій становило 3,1% і будівництві - на 3,4%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,2% загального обсягу.

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та транспортні засоби - 49,3%, в будівлі і споруди - 38,2% всіх інвестицій

На капітальний ремонт активів спрямовано 5 млрд грн капітальних інвестицій (5,7% загального обсягу).