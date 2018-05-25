Українець перевів мільйон гривень за біткоїн і не отримав криптовалюту

В судовому реєстрі з’явилася справа з клопотанням правоохоронних органів про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які взяли мільйон гривень в якості оплати за біткоїн, але не перевели назад ані криптовалюти, ані одержаних коштів.

Про це повідомляє OpenDataBot.

8 травня слідчий подав клопотання в Ужгородський міськрайонний суд про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які отримали один мільйон гривень шляхом шахрайства.

В судовому рішенні вказується, що потерпілий перевів один мільйон гривень на картковий рахунок Приватбанку. Згідно домовленості, підозрювані мали переказати криптовалюту біткоїн в обмін на гроші. Натомість потерпілий не отримав криптовалюту, гроші також повернути не вдалося.

"В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення правопорушення може бути причетний ОСОБА_5, якому на банківський картковий рахунок ПАТ КБ ПриватБанк переказано кошти в сумі 1000000 (один мільйон) гривень, в якості оплати за придбання криптовалюти Bitcoin . Однак в подальшому потерпілий ОСОБА_3 не отримав ні криптовалюти, ні власних, переказаних, коштів", — говориться в судовому рішенні.

Суд надав слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів підозрюваних, а саме інформації оператора мобільного зв’язку. Слідство триває.

Нагадаємо, у Південній Африці зловмисники викрали 13-річного хлопчика і вимагають заплатити викуп 15 біткоїнів.

Економічна правда