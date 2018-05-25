Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані

У компанії Webmoney.UA заявили, що влада за відсутності будь-яких законних підстав політичними рішеннями блокує роботу системи.

Про це пише FinClub.

"Звичайно, ніхто серед чиновників не потурбувався про інтереси 4 млн простих українців - користувачів системи, гроші яких тепер заблоковані цим безвідповідальним рішенням", - йдеться в заяві компанії.

У компанії говорять, що працюють над вирішенням проблеми в правовому полі.

"Наша мета - захистити своє чесне ім'я і законну позицію в органах правосуддя і не тільки українського, оскільки ми не виключаємо, що на вітчизняні судові органи здійснюватиметься політичний тиск", - відзначили в Webmoney.UA.

Нагадаємо, електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони 2 травня.

Замість 1228 фізичних осібв новому указі фігурують уже 1748 людей. Кількість компаній збільшилася з 468 до 756.

Більш детально: Санкції з відтінком бізнесу: як Україна покарала WebMoney, Курченка та "друзів Путіна"

Економічна правда