Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані
У компанії Webmoney.UA заявили, що влада за відсутності будь-яких законних підстав політичними рішеннями блокує роботу системи.
Про це пише FinClub.
"Звичайно, ніхто серед чиновників не потурбувався про інтереси 4 млн простих українців - користувачів системи, гроші яких тепер заблоковані цим безвідповідальним рішенням", - йдеться в заяві компанії.
У компанії говорять, що працюють над вирішенням проблеми в правовому полі.
"Наша мета - захистити своє чесне ім'я і законну позицію в органах правосуддя і не тільки українського, оскільки ми не виключаємо, що на вітчизняні судові органи здійснюватиметься політичний тиск", - відзначили в Webmoney.UA.
Нагадаємо, електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони 2 травня.
Замість 1228 фізичних осібв новому указі фігурують уже 1748 людей. Кількість компаній збільшилася з 468 до 756.
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Економічна правда