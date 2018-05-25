"Укртранснафта" підписала "мирову" з НПЗ Коломойського

Суд затвердив мирову угоду ПАТ "Укртранснафта" і "НПК-Галичина" за трирічним спором, щодо термінів повернення і вартості зберігання 43,7 тисячі тонн технологічної нафти.

Інформацію про затвердження судом мирової угоди підтвердив enkorr перший заступник генерального директора "Укртранснафти" Андрій Пасішник.

"Мирова угода укладена нами на виконання рішення нашого акціонера - НАК "Нафтогаз України" від 5 травня 2018 року", - зазначив Пасішник.

Згідно з рішенням суду, "НПК-Галичина" зобов'язана повернути держкомпанії всі 43,7056 тисячі тонн нафти, що знаходяться з квітня 2015 року в резервуарах Дрогобицького НПЗ і за фактом отримання цієї нафти "Укртранснафта" оплачує вартість її зберігання.

Як і у випадку з Кременчуцьким НПЗ "Укртатнафти", ставка за зберігання, яку вимагав "Приват", була знижена майже втричі - з 9,6 грн/тонна на добу до 3,08 грн/тонна на добу (з ПДВ).

Отже, і загальний розмір компенсації знижений зі 175,75 млн грн до 56,61 млн грн.

Також "Укртранснафті" вдалося домогтися зарахування в цю суму старих боргів "НПК-Галичина" перед компанією за кількома судовими рішеннями на загальну суму 8,3 млн грн.

Таким чином після зарахування всіх зустрічних вимог, відповідно до мирової угоди, остаточний розмір зобов'язань "Укртранснафти" перед "НПК-Галичина" знижено до 48 млн грн.

ПАТ "НПК "Галичина" управляє Дрогобицьким НПЗ, який припинив випуск нафтопродуктів в 2012 році. Контрольний пакет акцій "НПК "Галичина" належить компаніям, афілійованим з групою "Приват". 25% акцій компанії володіє Фонд держмайна.

Нагадаємо, що в травні 2014 року "Укртранснафта", якою тоді керував менеджер Ігоря Коломойського Олександ Лазорко, за своєю ініціативою викачала з магістральних нафтопроводів 675 тисяч тонн технологічної нафти.

Як відомо, 29 травня СБУ оголосила про розслідування справи щодо зловживань посадових осіб "Укртранснафти" при укладанні угод на зберігання технологічної нафти, витісненої з магістральних нафтопроводів.

У 2014 році керівництво "Укртранснафти" уклало зі структурами Коломойського договори про безоплатне зберігання технічної нафти терміном на рік, однак невдовзі був підписаний додаток до угоди, який скоротив цей термін до 90 днів.

Після цього зберігання нафти стало платним, що завдало державі збитків - на момент заяви СБУ вони оцінювалися в 456 мільйонів 437 тисяч гривень.