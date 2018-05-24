Україна домовилась з ЄІБ про кредити на 211 мільйонів євро

Україна і Європейський інвестиційний банк підписали угоди про фінансування у сумі 211 мільйонів євро.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ідеться про гарантійну угоду між Україною та ЄІБ (проект "Програма підвищення надійності підстанцій") та фінансову угоду між ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" та ЄІБ.

Підписані угоди дозволять залучити кредитні кошти ЄІБ для фінансування проекту в сумі 136 млн євро, які надаються під державні гарантії на тривалий термін (15 років) із низькими відсотковими ставками.

Метою проекту "Програма підвищення надійності підстанцій" є підвищення ефективності та надійності роботи ОЕС України для її інтеграції з мережею системних операторів передачі електроенергії Європи (ENTSO-E) шляхом заміни застарілого обладнання та автоматизації підстанцій південно-східного регіону України.

Також Міністерство фінансів України і Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про фінансування проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України".

Метою меморандуму є підтвердження спільних намірів української сторони та ЄІБ щодо завершення узгодження та підписання фінансового контракту на фінансування проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" протягом 2018 року.

Економічна правда