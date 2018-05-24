Міжбанк: гривня трохи ослабла
Четвер, 24 травня 2018, 17:20
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24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,13-26,15 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,13-26,15 гривні;
Євро - 30,64-30,66 гривні;
Російський рубль - 0,4241-0,4249 гривні.
Нагадаємо, 24 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,10-26,13 гривні за долар.
Економічна правда