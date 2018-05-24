"Газпрому" вдалося уникнути штрафу в антимонопольній суперечці з Єврокомісією

Єврокомісія не стала штрафувати російський концерн "Газпром", однак поклала на нього низку зобов’язань, щоб уможливити вільне постачання газу за конкурентними цінами у Центральну і Східну Європу.

Про це йдеться у прес-релізі Єврокомісії щодо антимонопольної суперечки, яка тривала 7 років.

"Усі компанії, що займаються бізнесом у Європі, повинні поважати європейські правила конкуренції, незалежно від того, де вони знаходяться. Сьогоднішнє рішення усуває створені "Газпромом" перешкоди, що стоять на шляху вільного потоку газу в Центральну та Східну Європу" - заявила євро комісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

"Справа не зупиняється на сьогоднішньому рішенні - скоріше, це посилення зобов'язань "Газпрому", що починається сьогодні" - додала вона

Зобов'язання "Газпрому" щодо зняття антимонопольних звинувачень ЄС будуть носити юридично обов'язковий характер.

Єврокомісія сім років вивчала ділові операції "Газпрому" в Європі, звинувачуючи російський концерн у перешкоджанні конкуренції і в завищенні цін на поставки газу в Східну Європу. "Газпром" заперечував звинувачення.

Сьогоднішнє рішення Єврокомісії має на меті припинити поведінку "Газпрому", яка, на думку ЄК, порушувала правила конкуренції.

Згідно з зобов’язаннями, які Єврокомісія наклала на російський концерн, "Газпром" має усунути будь-які обмеження для перепродажу газу країнами; має забезпечити газові потоки з і до держав-членів, які досі ізольовані від інших держав-членів через відсутність інтерконекторів; повинен забезпечити конкурентні ціни; має припинити користуватися домінуючим положенням на ринках ЄС для отримання контролю над газовою інфраструктурою.

Якщо "Газпром" порушить хоча б одне з цих зобов’язань Єврокомісія може накласти на нього штраф у розмірі 10% світового обороту компанії.

Європейська правда