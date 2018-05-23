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Міжбанк: євро продовжує дешевшати

Середа, 23 травня 2018, 17:20
 

23 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07-26,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,07-26,09 гривні;

Євро - 30,51-30,53 гривні;

Російський рубль - 0,4237-0,4243 гривні.

Нагадаємо, 23 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,06-26,08 гривні за долар.

Економічна правда

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