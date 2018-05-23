Автогаз продовжує дорожчати

У період з 22 по 23 травня вартість скрапленого газу на заправках в Україні продовжила зростання на 10-50 копійок за літр.

Про це повідомляє НефтеРынок.

Так, на станціях оператора OKKO вартість скрапленого газу зросла на 10 коп./л, до 13,79 грн/л. Відзначимо, що станом на 23 травня 2018, це максимальна ціна LPG в Києві.

Крім того, вартість скрапленого газу зросла в мережі запорізького оператора ZOG - на 15 коп./л, до 13,40 грн/л. Також, в Харківській і Полтавській областях ціни на LPG виросли в мережі АЗС "Татнафта-АЗС-Україна" - на 18 коп./л, до 13,14 грн/л.

Таким чином, станом на 23 травня середня роздрібна ціна скрапленого газу в Україні досягла 13,12 грн/л.

Економічна правда