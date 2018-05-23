Мінфін розмістив ОВДП на 165 мільйонів гривень і 272 мільйони доларів

Міністерство фінансів 22 травня на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 164,8 мільйона гривень і 272,3 мільйона доларів.

Про це повідомляє FinClub.

Згідно з даними міністерства, гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 77 і 973 дня із середньозваженою дохідністю 17,41% і 16,10% річних, відповідно.

Валютні кошти залучені від продажу облігацій в доларах США термінами обігу 721, 630 і 518 днів з прибутковістю 5,63%, 5,60% і 5,32% річних, відповідно.

У Мінфіні відзначили, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 7,268 млрд гривень.

Нагадаємо, минулого місяця Міністерство фінансів за допомогою дорозміщення облігацій внутрішніх державних позик залучило до державного бюджету 945,784 мільйона гривень.

Економічна правда