Глава Укравтодору розповів про проблеми в будівництві доріг до польського кордону

Польські компанії не можуть розпочати будівництво доріг до шести пунктів пропуску на українсько-польському кордоні через бюрократичні перепони.

Про це розповів в.о керівника Укравтодору Славомір Новак в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми ще повинні вирішити кілька технічних питань, зокрема – як сплачувати податки. У робочому порядку намагаємося вирішити це питання. Ці всі узгодження мають відбуватися швидше, але спостерігається певного роду бюрократія. Ми місяцями чекаємо на узгодження з польською стороною різних угод", - розповів він.

Новак нагадав, що із загальної суми 100 млн євро польського кредиту для України, наданого в 2015 році, 32 млн євро призначено на пункти пропуску, а 68 млн євро – на дороги.

Голова Укравтодору відзначив, що за умовами контракту 40% робіт у рамках цих угод мають виконувати українські компанії.

Нагадаємо, у Польщі розпочали підготовчі роботи з будівництва ділянки швидкісної автотраси S12 від міста П’яски, розташованого недалеко від Любліна, до кордону з Україною.