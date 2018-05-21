Міжбанк: гривня продовжує зміцнюватися
Понеділок, 21 травня 2018, 17:15
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21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,05-26,07 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,05-26,07 гривні;
Євро - 30,66-30,68 гривні;
Російський рубль - 0,4209-0,4214 гривні.
Нагадаємо, 21 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,08-26,10 гривні за долар.
Економічна правда