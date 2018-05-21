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Міжбанк: гривня продовжує зміцнюватися

Понеділок, 21 травня 2018, 17:15
 

21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,05-26,07 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,05-26,07 гривні;

Євро - 30,66-30,68 гривні;

Російський рубль - 0,4209-0,4214 гривні.

Нагадаємо, 21 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,08-26,10 гривні за долар.

Економічна правда

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