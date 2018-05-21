Канада виділить 1 мільйон доларів на будівництво молокозаводу на Львівщині

Уряд Канади виділить 1 мільйон доларів на будівництво кооперативного молокопереробного заводу у Львівській області в рамках проекту "Розвиток молочного бізнесу в Україні".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Решту суми (300 тисяч доларів) виділять виробники молока, які будуть здавати на завод від 100 л/день (інвестиції 50 тис грн) до 1500 л/день (інвестиції 750 тис. грн).

"Такі інвестори стають акціонерами заводу на суму, що вдвічі перевищує суму їх інвестицій", - йдеться в повідомленні Львівської ОДА.

Проект "Розвиток молочного бізнесу в Україні" реалізується в чотирьох областях - Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській і Херсонській і фінансується урядом Канади.

Проект спрямований на вирішення проблем, що стоять перед малими і середніми виробниками молока шляхом створення нових і посилення існуючих кооперативів. Термін реалізації - 2014-2021 роки.