Україна створить залізничне сполучення з Румунією

З України в Румунію у 2019 році запустять пасажирський поїзд маршрутом Чернівці – Сучава.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Чотири поїзди почнуть курсувати з 1 січня 2019 року в обидва боки і забезпечать сполучення між румунським містом Сучава з пересадкою на станції Вадул-Сірет та Чернівцями.

Крім того Україна і Румунія домовилися про необхідність організації контрейлерних перевезень типу RO-LA.

Маршрут прямування контрейлерного поїзда в складі 22 залізничних платформ і 1 вагона для перевезення водіїв буде через Вадул-Сірет (Румунія) - Руссе (Болгарія), відстань 605 км, час проходження 33 години.

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Економічна правда