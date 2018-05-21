Україна створить залізничне сполучення з Румунією
Понеділок, 21 травня 2018, 11:10
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З України в Румунію у 2019 році запустять пасажирський поїзд маршрутом Чернівці – Сучава.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Чотири поїзди почнуть курсувати з 1 січня 2019 року в обидва боки і забезпечать сполучення між румунським містом Сучава з пересадкою на станції Вадул-Сірет та Чернівцями.
Крім того Україна і Румунія домовилися про необхідність організації контрейлерних перевезень типу RO-LA.
Маршрут прямування контрейлерного поїзда в складі 22 залізничних платформ і 1 вагона для перевезення водіїв буде через Вадул-Сірет (Румунія) - Руссе (Болгарія), відстань 605 км, час проходження 33 години.
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Економічна правда