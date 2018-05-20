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Зростання "мінімалки" до 4200 гривень не є межею – Порошенко

Неділя, 20 травня 2018, 16:00
 

Президент Петро Порошенко заявляє, що зростання мінімальної заробітної плати до 4,2 тисяч гривень у другому кварталі цього року не є межею.

Про це президент заявив під час візиту до Хмельницького, передає УНІАН.

За його словами, середня зарплата в країні наразі наближається до 9 тис гривень.

 "Треба робити рішучі кроки, забезпечуючи зростання заробітної плати. Минулого року прийняли рішення про підвищення зарплати до 3,2 тис гривень — удвічі, потім — 3,7 тис. Президент поставив завдання вийти на 4 тис. до кінця року. І це не межа. Але і відмінність мінімальної від середньої лише в 1,8 рази є неприйнятною", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в уряду наразі немає можливості для підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 гривень.

Економічна правда

Порошенко зарплата
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