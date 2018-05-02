За чотири роки Україна має повернути 27 мільярдів доларів боргів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що в наступні чотири роки країна повинна погасити 27 млрд доларів боргів.

Про це сказав Гройсман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це очевидний факт. Щоб нам обслуговувати борги, треба, щоб наша економіка більше росла, нам потрібні інвестиції, щоб ми більше отримували надходжень до бюджетів", - заявив він.

"А з іншого боку, ми повинні чітко управляти державним боргом, його обслуговувати, виконуючи свої зобов'язання, і тут нам потрібна зовнішня підтримка. Тому що за наступні чотири роки ми повинні погасити 27 млрд доларів. Це колосальні кошти", - сказав Гройсман.



Він нагадав, що за 2007-2014 роки Україна взяла 47 млрд доларів кредитів, які сьогодні обслуговує.

"Арсенію Яценюку (прем'єр-міністру України в 2014-2016 роках - Ред.) вдалося в 2015 році провести реструктуризацію. Але навантаження залишається великим", - додав прем'єр-міністр.



На думку Гройсмана, такі зовнішні борги є величезним тиском на національну економіку і стримують розвиток країни.

"Чи можемо ми самостійно управляти таким боргом без зовнішньої підтримки? Ще поки що ні. Буде зростання економіки більше - зможемо мати більше можливостей. Але нам все ж потрібна зовнішня підтримка", - підкреслив прем'єр.

Крім того, він зазначив, що після чергового траншу Міжнародного валютного фонду, для України ставка запозичення істотно знизиться.

Як повідомлялося, співвідношення сукупного державного і гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося до 71,8% з 80,9%. В тому числі, прямий борг скоротився до 61,5% з 69,2% ВВП, гарантований - до 10,3% з 11,7% ВВП.

Як повідомлялося, сукупний державний і гарантований державою борг України в 2017 році в доларовому вираженні збільшився на 7,5%, або на 5,3 млрд доларів - до 76,31 млрд доларів, а в гривні - на 11%, або на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

Рекомендуємо почитати: Заплати, якщо зможеш: скільки Україна повинна повернути до 2045 року