Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів

Нова стартова ціна ПАТ "Одеський припортовий завод" при приватизації становитиме 54 мільйони доларів.

Про це повідомив перший заступник голови правління підприємства Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook.

"Наступний етап приватизації оголошений. Документи всі готові. Проведено оцінку для встановлення стартової ціни приватизації. Вона становила еквівалент 54 млн доларів США. Це в 10 разів нижче ціни трирічної давності. Всі документи давно знаходяться в ФДМ. Чому ФДМ не випускає їх на Кабмін і затягує до закінчення термінів дії оцінки нам не відомо", - заявив Щуріков.

Нагадаємо, в 2016 році ФДМ двічі виставляв Одеський припортовий завод на продаж, але покупців на підприємство не знайшлося.

Спершу завод намагалися продати за 13,175 млрд гривень, через півроку ціну опустили до 5,16 млрд гривень.

Також повідомлялося, що ОПЗ повністю зупинений через порушення компанією-давальником сировини на завод договору з "Укртрансгазом".

ОПЗ випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

Економічна правда