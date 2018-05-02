Ще один банк піде з ринку - ЗМІ

Акціонери Діві банку схвалили припинення банківської діяльності фінустанови зі збереженням юридичної особи.

Про це пише FinClub, посилаючись на акціонера і екс-главу правління банку Сергія Горбачевського.

"Рішення про припинення банківської діяльності фінустанови зі збереженням юридичної особи прийнято. Зараз будемо узгоджувати з регулятором план припинення. З клієнтами вже практично розрахувалися", - розповів він.

За його словами, збори акціонерів тривали з 25 по 27 квітня.

Горбачевський додав, що акціонери Діві Банку планують реорганізувати банк в фінансову компанію.

Згідно з даними Діві Банк, на 1 березня 2018 року в касах банку було 9,9 млн грн, на коррахунку в НБУ - 15,9 млн грн, в інших банках зберігалося 6,9 млн грн.

На поточних депозитних рахунках населення було 11,5 млн грн, юросіб - 45,5 млн грн.

Статутний капітал Діві Банку становив 253,7 млн ​​грн, власний - 231,2 млн грн, а регулятивний - 220,3 млн грн.

За словами джерела на банківському ринку, рішення про реорганізацію Діві банк прийняв через постійний тиск правоохоронних органів, який впливає на діяльність і репутацію фінустанови.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури обрав запобіжний захід Сергію Горбачевському у вигляді утримання під вартою через підозри в розтраті 129 млн грн Інтеграл-банку.

7 червня Горбачевський був випущений, а НАБУ відкрило досудове провадження по діях слідчих поліції, які заарештували його.

Втім, у вересні 2017 року Сергій Горбачевський залишив посаду голови правління.

Акціонерами банку є Олександр Горбачевський (40% акцій), Ірина Горбачевська (25%), Сергій Горбачевський (17%), Наталія Доага (9,7%) та Ольга Бунецька (8,3%).

Нагадаємо, НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.