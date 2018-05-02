Apple Pay скоро з'явиться в Україні — гендиректор

У найближчі місяці в Україні, а також Норвегії та Польщі, буде запущений сервіс Apple Pay.

Про це розповів керівник компанії Apple Тім Кук на прес-конференції з приводу підсумкових результатів компанії за другий фінансовий квартал 2018 року, пише AppleInsider.com.

Жодних додаткових подробиць керівник компанії не повідомив: точної дати анонса немає.

Про те, що Apple Pay готується до запуску в Україні, ходили чутки ще з минулого року. За попередніми даними, сервіс буде запущений влітку 2018 року.

За інформацією співзасновника Fintech Band Олега Гороховського, першим Apple Pay запустить один з найбільших банків країни - "Приватбанк", слідом підключаться інші банки: так само, як і у випадку з Android Pay.

Сервіс Apple Pay представлений в 2014 році в США.

За останні чотири роки Apple підключила трохи більше десятка країн, але активного розвитку сервісу не було: компанія запускає всього кілька нових країн в рік. Наприклад, з початку 2018 року підключили тільки Бразилію.